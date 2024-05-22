В Киеве известный ночной клуб должен университету более 2 миллионов: детали

К делу причастен бывший ректор вуза

В Киеве ночной клуб "Форсаж" долгое время не платит арендную плату Национальному авиационному университету. Общая сумма задолженности составляет более 2 миллионов гривен.

Об этом заявила исполняющая обязанности ректора НАУ Ксения Семенова. По ее словам, клуб не только не платит за аренду, но и использует значительно большую площадь, чем указано в договоре.

"Мало кто знает, но это наш арендатор. Это государственное здание, которым распоряжается НАУ, и которое много лет арендует Форсаж. Есть проблема. Форсаж не платит НАУ за аренду", — пишет Семенова.

И. о. ректора отмечает, что клуб должен платить Фонд госимущества, а половину НАУ. Фонду "Форсаж" платит за аренду, потому что это каким-то образом гарантирует ему не разрыв договора.

"Еще каким-то образом фактическая площадь, которую занимает клуб, гораздо больше той, за которую они платят", — подчеркивает Семенова.

Интересно, что одним из бенефициарных владельцев клуба до ноября 2023 года была Елена Савицкая, жена скандального ректора НАУ Максима Луцкого.

"В итоге мы имеем здание, за которое арендатор не платит, и которое мы никак иначе не можем использовать", — добавляет Семенова.

Для справки: клуб "Форсаж" расположен на территории студгородка НАУ, прямо между общежитиями вуза. Открыли его в 2006 году.

Сначала в помещении НАУ была танцплощадка и студенческий клуб "Воробышек" (Sparrow). В 1990-х годах он стал ночным клубом "Румерс".

Forsage Dance Club

Ранее "Телеграф" писал, что ДИАМ отменила разрешение на строительство 14 жилых комплексов на территории киевского НАУ. Инспекция выявила ряд существенных нарушений при выдаче этого разрешения.