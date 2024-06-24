Шмыгаля просят разрешить дешевые кредиты для ОСМД: что это даст

Внедрение инициативы может сократить потребление энергии

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой безотлагательно рассмотреть возможность внедрения программы кредитования объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов по условиям программы "5-7-9". Это обращение является частью стратегии массового внедрения проектов энергетической устойчивости в жилищном фонде страны.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, инициатива крайне актуальна.

Кучеренко отметил необходимость срочных действий для поддержки жилищного сектора в условиях энергетического кризиса, отметив, что предоставление доступного финансирования для модернизации жилых домов значительно повысит их энергоэффективность. То есть внедрение этих мер приведет к значительному сокращению потребления энергии и уменьшению расходов на отопление.

Депутат заверил, что будет лично сопровождать это обращение и процесс его рассмотрения, чтобы обеспечить максимальное внимание со стороны правительства к этой инициативе.

Отметим, программа "5-7-9" была создана по инициативе президента Украины и Кабмина. Она направлена на поддержку малого и среднего бизнеса посредством предоставления доступных кредитов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Укрэнерго объяснили, что означают объемы утраченных мощностей. Европейские энергосистемы такое бы не выдержали.