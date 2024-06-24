Шмигаля просять дозволити дешеві кредити для ОСББ: що це дасть

Впровадження ініціативи може скоротити споживання енергії

Народний депутат України Олексій Кучеренко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням невідкладно розглянути можливість запровадження програми кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів за умовами програми "5-7-9". Це звернення є частиною стратегії щодо масового впровадження проєктів енергетичної стійкості у житловому фонді країни.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook. За його словами, ініціатива є вкрай актуальною.

Кучеренко наголосив на необхідності термінових дій для підтримки житлового сектору в умовах енергетичної кризи, зазначивши, що надання доступного фінансування для модернізації житлових будинків значно підвищить їх енергоефективність. Тобто, впровадження цих заходів призведе до значного скорочення споживання енергії та зменшення витрат на опалення.

Депутат запевнив, що особисто супроводжуватиме цей лист та процес його розгляду, щоб забезпечити максимальну увагу з боку уряду до цієї ініціативи.

Зазначимо, програма "5-7-9" створили за ініціативою президента України та Кабміну. Вона спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу через надання доступних кредитів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Укренерго пояснили, що означають обсяги втрачених потужностей. Європейські енергосистеми таке не витримали б.