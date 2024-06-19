Справедливые отключения в Киеве: в ДТЭК рассказали, что изменилось
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Компания призывает киевлян с пониманием отнестись к ситуации
В Киеве существенно сократили перечень многоэтажек, которые не отключаются от электроснабжения во время действия графиков стабилизационных отключений. То есть, подключенные к линиям критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в компании ДТЭК. По состоянию на октябрь 2022 года таких многоэтажек было 1497, это составляло 12% от общего количества жилых домов столицы.
Сейчас количество таких домов сократилось втрое – до 510, что составляет всего 4% от общего числа.
Как объясняют в ДТЭК, уменьшение количества абонентов, не подпадающих под ограничение, стало возможным благодаря совместным усилиям с киевскими властями. Такие меры нужны для того, чтобы отключения были максимально справедливы для всех.
Компания призывает киевлян с пониманием отнестись к ситуации и при возможности сократить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь сбалансировать нагрузку на сеть.
Напомним, что в среду, 19 июня, по всей Украине будут применять графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.
Причиной этого решения является увеличение потребления электроэнергии. Это связано с жаркой погодой. График отключений актуален для бытовых и промышленных потребителей.
Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" объяснили, как и почему облака влияют на отключение света. В Украине совсем нет резерва.