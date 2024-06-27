IKEA возвращается в Киев: магазины уже готовятся к открытию

Уже работают над восстановлением помещений и фасада

Центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину. Это стало возможным благодаря успешному возобновлению работы других известных брендов, таких как H&M и Inditex (Zara, Bershka), которые вернулись на украинский рынок.

Как сообщили Forbes Ukraine несколько источников, решение о возвращении было принято еще в мае. Сейчас в магазинах IKEA снимают вывески с фасада на ремонт, а именно подкручивают диоды, обновляют крепеж.

"Важным сигналом для головного офиса ИКЕА стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex", – рассказал один из собеседников.

Пока дата запуска работы магазина в Киеве неизвестна.

Отметим, шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома приостановила работу в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, в апреле этого года в Киеве открыли магазины Zara. Открыли свои двери торговые точки в ТРЦ River Mall на Днепровской набережной, 12 и в ТРЦ Respublika Park на Кольцевой дороге, 1. А также работают магазины испанского бренда в ТРЦ SkyMall на проспекте Романа Шухевича, 2-й и ТРЦ Lavina Mall на улице Берковец 6-д.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве демонтировали популярный McDonald’s. Что происходит на месте постройки.