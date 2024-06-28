КПИ увеличивает стоимость обучения, чтобы "отсеять" уклонистов: кому придется платить больше

Тех, кто поступил в университет в возрасте выше обычного, обязательно проверяют

В Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" увеличили стоимость обучения, чтобы минимизировать количество использующих аспирантуру как способ уклониться от мобилизации. Соответствующее повышение было введено еще в прошлом году.

Об этом заявил новоизбранный ректор КПИ Анатолий Мельниченко, пишет УН. Он отметил, что в вузе проведен разговор со всеми руководителями структурных подразделений по поводу недопустимости использования аспирантуры как инструмента уклонения.

"Мы немного обезопасили себя некоторыми предохранителями", — объяснил Мельниченко. "Чтобы не было этих имитационных проявлений, а именно поступления для уклонения от мобилизации, мы подняли стоимость обучения в аспирантуре. Это заставило определенную группу людей искать соответствующие возможности в других университетах".

Ректор КПИ рассказал, если кто-то подал документы и поступил в вуз с несколько более высоким возрастом, чем всегда подают, тогда "руководители подразделений должны четко контролировать, осуществляется ли научная деятельность, получаются ли научные достижения".

"В случае, если человек просто поступил и делает вид, что он учится, но даже по результатам первого года мы видим, что это выглядит как имитация процесса обучения, то научные руководители знают свой манёвр. Они просто должны действовать согласно нашим правилам. Невыполнение индивидуального плана работы аспиранта, состоящего из двух частей (образовательной и научной составляющей), приводит к автоматическому отчислению", — отмечает Мельниченко.

Он подчеркнул, что в прошлом году был прирост числа аспирантов в университете, но не существенный.

Отметим, что Анатолий Мельниченко был избран недавно ректором КПИ. За него отдали голоса 54,18% избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Напомним, в этом году вступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили. Минобразования Украины уже обнародовало соответствующий приказ.

Набор в аспирантуру 2024 будет проходить исключительно по государственному заказу. Бюджетных мест станет вдвое больше. Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах. Но права на отсрочку последние не получат.

В ведомстве отмечают, что пытаются сделать все, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент. Речь идет об избегании мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, кого из студентов могут мобилизовать в июле. По новому закону некоторые мужчины все же могут получить отсрочку от нее, например, студенты, однако здесь есть свои нюансы.