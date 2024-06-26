Десятки тысяч мужчин остались без отсрочки: кто именно и почему

В ведомстве отмечают, что пытаются сделать все, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент.

В этом году вступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру было отменено. Минобразования Украины уже обнародовало соответствующий приказ.

В ведомстве пояснили, что такое решение является значительным количеством поступающих-мужчин призывного возраста. То есть обучение на дневной или дуальной форме в аспирантуре давало право на отсрочку от мобилизации.

Теперь поступать на аспирантуру можно только на бюджет на дневную форму, а также на заочную форму обучения. Также Минобразования откорректировало правила возобновления обучения в аспирантуре.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что пытаются сделать все, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент. Речь идет об избегании мобилизации.

Набор в аспирантуру 2024 будет проходить исключительно по государственному заказу. Бюджетных мест станет вдвое больше. Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах. Но права на отсрочку последние не получат.

По информации министра образования и науки Оксена Лисового, количество бюджетных мест было увеличено с 3200 до 7000.

Лисовой отметил, что в аспирантуру ежегодно поступало около 7-8 тысяч человек на бюджете и контракте суммарно. В 2024 году был введен единый экзамен, на который регистрировались 246 тысяч человек, из них 79% мужчин. Всего же было зарегистрировано 91,5 тысяч мужчин мобилизационного возраста.

Ранее "Телеграф" писал, кто из украинцев может получить бронь от мобилизации.