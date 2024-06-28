КПІ збільшує вартість навчання, щоб "відсіяти" ухилянтів: кому доведеться платити більше

Тих хто вступив до університету з дещо вищим віком обов’язково перевіряють

У Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" збільшили вартість навчання, щоб мінімізувати кількість тих, хто використовує аспірантуру як спосіб ухилитися від мобілізації. Відповідне підвищення ввели ще минулого року.

Про це заявив новообраний ректор КПІ Анатолій Мельниченко, пише УН. Він наголосив, що у виші проведена розмова зі всіма керівниками структурних підрозділів щодо неприпустимості використання аспірантури як інструмента ухилянства.

"Ми трохи убезпечили себе деякими запобіжниками", — пояснив Мельниченко. "Щоб не було цих імітаційних проявів, а саме вступу для ухиляння від мобілізації, ми підняли вартість навчання в аспірантурі. Це змусило певну когорту людей шукати відповідні можливості в інших університетах".

Ректор КПІ розповів, якщо хтось подав документи й вступив до вишу з дещо вищим віком, аніж завжди подають, то тоді "керівники підрозділів повинні чітко контролювати, чи здійснюється наукова діяльність, чи отримуються наукові здобутки".

"В разі, якщо людина просто вступила, і удає, що вона навчається, але навіть за результатами першого року ми бачимо, що це виглядає як імітація процесу навчання, то наукові керівники знають свій маневр. Вони просто повинні діяти згідно з нашими правилами. Невиконання індивідуального плану роботи аспіранта, який складається з двох частин (освітньої складової й наукової складової), призводить до автоматичного відрахування", — зазначає Мельниченко.

Він підкреслив, що торік було зростання кількості аспірантів в університеті, але не суттєве.

Зазначимо, що Анатолій Мельниченко був обраний ректором КПІ нещодавно. За нього відали голоси 54,18% виборців, які взяли участь у голосуванні.

Нагадуємо, цьогоріч вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантуру скасували. Міносвіти України вже оприлюднило відповідний наказ.

Набір в аспірантуру 2024 року відбуватиметься виключно за державним замовленням. Бюджетних місць стане вдвічі більше. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах. Але права на відстрочку останні не отримають.

У відомстві зазначають, що намагаються зробити усе, аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент. Мовиться про уникнення мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, кого зі студентів можуть мобілізувати у липні. За новим законом деякі чоловіки все ж таки можуть отримати відстрочку від неї, наприклад студенти, однак тут є свої нюанси.