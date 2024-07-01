Готовили государственный переворот в Киеве: провокаторы хотели захватить Верховную Раду (фото)

Мужчины хотели собрать якобы мирное собрание для провокации

В Киеве разоблачили и задержали группу провокаторов, которые планировали ряд беспорядков в столице 30 июня, после празднования Дня Конституции. Группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций, которая с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Следствие выяснило, что злоумышленники под видом проведения "вече" планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства нашего государства.

Затем провокаторы планировали захват здания Верховной Рады и блокировку ее работы.

Чтобы собрать людей, злоумышленники хотели организовать в центре Киева якобы мирное собрание. Однако большинство участников мероприятия не должны знать о настоящих намерениях провокаторов.

"Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ", — говорится в сообщении.

Для реализации своей преступной задумки главный организатор привлек нескольких сообщников из общественных организаций Киева, Днепра и других регионов. В целях конспирации они общались между собой в разных мессенджерах, если и встречались, то лишь небольшими группами по три человека.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов", — отмечают правоохранители.

В ходе обысков по месту жительства провокаторов были обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти)", — сообщают в СБУ .

Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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