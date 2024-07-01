Готували державний переворот у Києві: провокатори хотіли захопити Верховну Раду (фото)

Чоловіки хотіли зібрати нібито мирне зібрання для провокації

У Києві викрили та затримали групу провокаторів, які планували низку заворушень у столиці 30 червня, після святкування Дня Конституції. Групу очолював співзасновник однієї з громадських організацій, яка з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Про це повідомила Служба безпеки України. Слідство з'ясувало, що зловмисники під виглядом проведення "віче", планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва нашої держави.

Потім провокатори планували захоплення будівлі Верховної Ради та блокування її роботи.

Щоб зібрати людей, зловмисники хотіли організувати в центрі Києва нібито мирне зібрання. Проте більшість учасників заходу не мали б знати про справжні наміри провокаторів.

"Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ", — йдеться у повідомленні.

Для реалізації свого злочинного задуму головний організатор залучив декількох спільників з громадських організацій Києва, Дніпра та інших регіонів. З метою конспірації вони спілкувалися між собою в різних месенджерах, якщо й зустрічалися, то лише невеликими групами по три особи.

"Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів", — зазначають правоохоронці.

Під час обшуків за місцем проживання провокаторів було виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)", — повідомляють у СБУ.

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві російська ракета пошкодила багатоповерхівку. Ексклюзивний фоторепортаж із місця подій.