"Для миллионов Украина – на первом месте": Зеленский мощно поздравил с Днем Конституции (видео)

Он едет в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Он записал поздравительное видео по дороге из Киева в Брюссель, на вокзале во Львове.

"И сейчас я здесь во время исторического решения о переговорах по вступлению Украины в ЕС. Сейчас мы на пути в Европу во всех смыслах этого слова. Вся наша Украина преодолевает непростую дорогу. Когда многое пройдено, но немало впереди. Когда нельзя остановиться, или свернуть не туда. Когда должны дойти, когда должны успешно пройти этот путь — путь Украины в Европу", — сказал Зеленский.

Он отметил, что этот путь начался даже не в 1991 году — его преодолевали разные поколения, которые боролись за самостоятельную европейскую Украину. Этот путь, подчеркнул президент, полон испытаний и препятствий.

"Первое слово первой статьи нашей Конституции — Украина. С первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал в первую очередь не о себе, кто понимает, что во время войны на первый план входит ключевой долг. 17-я статья Конституции, защита Украины — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. Преданность этому каждый день доказывают миллионы украинцев. Герои на передовой и те, кто тяжело трудится для укрепления государства. Украинцы, изменившие свою жизнь, изменившие свою профессию, но не изменившие свой выбор в пользу свободы Украины, Европы. С Днем Конституции, дорогие граждане!", — добавил президент.

Как рассказывал "Телеграф", Европейская комиссия 7 июня рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом месяце, то есть до того, как Венгрия начнет председательство в Совете ЕС в июле. Киев выполнил предварительные условия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, как Украина завершит переговоры о вступлении в Европейский Союз, стране останется только три шага до того, чтобы реально стать членом блока. Вступление Украины в ЕС станет для Европы событием глобального значения.