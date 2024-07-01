Света не будет целый вечер: графики отключений в Киеве на понедельник

В энергосистеме ожидается значительный дефицит

В понедельник, 1 июля, в Киеве и области будут применять графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает компания Укрэнерго. Самый большой объем отключений планируется с 16:00 до 24:00.

То есть отключения возможны в "светло-серых" зонах. Поэтому у некоторых потребителей света может не быть по 7 часов подряд.

Причиной увеличения ограничений стала жара. Столбик термометра достигает в дневные часы выше +30 градусов. Энергетики прогнозируют потребление почти на 5% выше, чем в воскресенье.

Укрэнерго призывает украинцев экономно пользоваться электроэнергией. Не включайте мощные электроприборы одновременно.

Напомним, Международный валютный фонд спрогнозировал, когда в Украине исчезнет дефицит электроэнергии. Ситуация изменится благодаря увеличению импорта, восстановлению атомной энергетики и повышению тарифов для домохозяйств.

В МВФ подчеркнули, что по последним рыночным оценкам, в частности, персонал оценивает средний дефицит энергии на 2024 год примерно в 10%, который постепенно будет снижаться в течение 2025 года, и будет ликвидирован к началу 2026 года. Кроме того, критически важное энергообеспечение атомных электростанций (АЭС) также поможет закрыть дефицит энергии.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам настойчиво советуют готовиться к тяжелой зиме. Не стоит надеяться на оптимистический вариант развития событий.