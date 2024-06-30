Не в следующем году: МВФ спрогнозировал, когда в Украине исчезнет дефицит электроэнергии

Дефицит электроэнергии будет постепенно снижаться

В Украине дефицит электроэнергии будет сохраняться в течение 2024 и 2025 годов. О его ликвидации можно будет говорить в начале 2026 года.

Об этом идет речь в меморандуме Международного валютного фонда с Украиной по итогам четвертого пересмотра кредитной программы. Ситуация изменится благодаря увеличению импорта, восстановлению атомной энергетики и повышению тарифов для домохозяйств.

В МВФ подчеркнули, что по последним рыночным оценкам, в частности, персонал оценивает средний дефицит энергии на 2024 год примерно в 10%, который постепенно будет снижаться в течение 2025 года, и будет ликвидирован к началу 2026 года. Кроме того, критически важное энергообеспечение атомных электростанций (АЭС) также поможет закрыть дефицит энергии.

В МВФ подчеркнули, что данные об энергетических мощностях Украины по-прежнему строго контролируются в условиях военного положения, но исходя из предыдущих моделей потребления и импорта, серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в часы пик. В этом сценарии промышленным потребителям придется работать ниже мощности, а потребление домохозяйств будет ограничено за счет плановых отключений, в том числе зимой.

По данным МВФ, импорт энергии из европейской сети ENTSO-E ограничен 1,7 ГВт в обычное время с дополнительными 0,3 ГВт для покрытия аварийных дефицитов, и поэтому не может полностью покрывать утраченную мощность. Резкое увеличение импорта электроэнергии из ЕС маловероятно, ведь, помимо прочего, есть определенные ограничения инфраструктуры в соседних странах.

Также отмечается, что повышение тарифов для населения в среднем на 60% с 1 июня должно стимулировать изменения в структуре потребления. Также это должно обеспечить дополнительные доходы энергетическим компаниям.

Ранее "Телеграф" писал, что мощности, которые потеряла Украина из-за российских атак, равны тому объему энергетики, который потребляют в Нидерландах. Речь идет именно о 9 гигаваттах.