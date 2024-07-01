Світла не буде цілий вечір: графіки відключень у Києві на понеділок

В енергосистемі очікується значний дефіцит

У понеділок, 1 липня, у Києві та області будуть застосовувати графіки відключень світла. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Про це повідомляє компанія Укренерго. Найбільший обсяг відключень планується з 16:00 до 24:00.

Тобто відключення можливі у "світло-сірих" зонах. Тому в деяких споживачів світла може не бути по 7 годин поспіль.

Причиною збільшення обмежень стала спека. Стовпчик термометра сягає в денні години вище +30 градусів. Енергетики прогнозують споживання майже на 5% вищим, ніж у неділю.

Укренерго закликає українців економно користуватися електроенергією. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно.

Нагадуємо, Міжнародний валютний фонд спрогнозував, коли в Україні зникне дефіцит електроенергії. Зазначається, що ситуація зміниться завдяки збільшенню імпорту, відновленню атомної енергетики та підвищенню тарифів для домогосподарств.

У МВФ підкреслили, що за останніми ринковими оцінками, зокрема персонал оцінює середній дефіцит енергії на 2024 рік приблизно в 10%, який поступово знижуватиметься протягом 2025 року, та буде ліквідовано до початку 2026 року. Крім того, критично важливе енергозабезпечення атомних електростанцій (АЕС) також буде допомогти закрити дефіцит енергії.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям наполегливо радять готуватись до важкої зими. Не варто сподіватись на оптимістичний варіант розвитку подій.