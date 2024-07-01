"Надо запасаться всем, чем можно": украинцам настойчиво советуют готовиться к тяжелой зиме

Отталкиваться нужно от пессимистического сценария

Грядущая зима ожидается самой сложной за всю историю войны, которую Россия ведет против Украины. Поэтому исходя из этого пессимистического сценария украинцам нужно хорошо подготовиться, в частности рассчитывать на собственные силы, — один из вариантов присоединиться к проектам по резервному питанию многоэтажек.

Призвал граждан Украины к более содержательному подходу бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш в эфире Новини.Live. По его словам, не стоит надеяться на оптимистический вариант развития событий.

И дело не в том, что коммунальные предприятия и власть не смогут обеспечить украинцев теплом и водой, когда не будет света, потому что не хотят. Ведь ресурсы достаточно ограничены, поэтому нужно уменьшить свою зависимость от централизованного снабжения коммунальных услуг.

"Нужно сделать все, чтобы минимизировать зависимость от централизованных поставок коммунальных услуг: света, тепла и воды… Надо запасаться всем, чем можно, и понимать, что этот 2025 год, а особенно зима, будет самой сложной в истории войны", — сказал Гавриш.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как выбрать экофлоу, чтобы можно было обеспечить электроэнергией всю необходимую технику.