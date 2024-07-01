Дефицит электричества растет: киевлянам озвучили плохие новости на вторник

Света не будет 8-12 часов на сутки

В Украине из-за жары увеличилось потребление электричества, а с ним и дефицит в энергосистеме. Из-за этого 2 июля отключения света будут производиться сразу по трем очередям одновременно.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, отвечая на вопросы в своем Facebook. В частности его попросили объяснить информацию об отключениях на вторник.

"На прошлой неделе каждый день было по три очереди, но не весь день. Завтра будет три очереди весь день", — объяснил Коваленко.

По его словам, это значит, что графики будут работать в черной и серой зонах. Из-за этого стоит быть готовыми, что света не будет 8-12 часов за сутки.

Как сообщалось ранее, в меморандуме Международного валютного фонда говорится, что дефицит электричества в украинской энергосети будет наблюдаться в 2024 и в 2025 годах, о его ликвидации можно будет говорить лишь в начале 2026 года.

Ранее "Телеграф" писал, что мощности, потерянные Украиной из-за российских атак, равны тому объему энергетики, который потребляют в Нидерландах. Речь идет именно о 9 гигаваттах.