По $3000-4000 с каждой квартиры: громкое заявление эксперта по энергетике взбудоражило сеть

Деньги "проели", поэтому теперь придется заплатить каждому

Украинцы десятилетиями не доплачивали за электроэнергию, поэтому теперь придется покупать дорогое оборудование, чтобы обеспечить себя электричеством при отключении света. Его общая стоимость составит примерно $3000-4000.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в программе "Говорит большой Львов". Он сказал, что нужно покупать небольшую батарею, которая будет работать с анализатором.

Прибор будет мониторить стоимость электроэнергии в конкретный момент и закупать ее по выгодным ценам. Электричество будет накапливаться и использоваться при отключении света. Эксперт считает, что это вполне реально для украинцев и даже необходимо, потому что такова общеевропейская практика.

Павлюк уверен, что совсем скоро накопители электроэнергии будут стоять в каждом домохозяйстве. Они станут такими же обычными приборами, как сегодня холодильники или стиральные машины.

"Да, это дополнительные расходы. Да, это будет стоить 3-4 тысячи долларов на квартиру. Это те ожидаемые расходы", ― сказал Павлюк.

Он также сделал громкое заявление по поводу того, что украинцы "проели" деньги, недоплачивая за электроэнергию. Именно поэтому им теперь придется раз выложить большую сумму.

"Я бы сказал украинским потребителям так. То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы, а вы недоплачивали десятилетия. Потому что тариф 1,40, тариф 2,40 ― он не покрывал стоимость электроэнергии вообще. То есть там была только стоимость доставки. Вот считайте, что вы сдавали деньги в банк, и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что я получу миллион хейта, я знаю, что денег нет, но вы их проели», ― сказал Павлюк.

На это заявление отреагировал учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. Он написал, что "давно не слышал такой дичи".

"Когда работаешь менеджером по продаже оборудования, рассказываешь о себе как эксперте по энергоэффективности, но тебя пригласили на эфир, и понеслось. Такую дичь, я давно не слышал", ― написал Попенко.

Обычные украинцы тоже не в восторге от сказанного Павлюком. Комментаторы интересуются, почему эксперт не сказал, как рабочим недоплачивали зарплату десятилетиями и что делать с пенсией в 2-2,5 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МВФ дали прогноз, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины. Ждать этого в ближайшее время не стоит.