Дефіцит електрики зростає: киянам озвучили погані новини на вівторок

Світла не буде 8-12 годин на добу

В Україні через спеку побільшало споживання електрики, а з ним і дефіцит в енергосистемі. Через це 2 липня відключення світла відбуватимуться одразу за трьома чергами одночасно.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, відповідаючи на запитання у своєму Facebook. Зокрема, його попросили пояснити інформацію про відключення на вівторок.

"Минулого тижня щодня було по три черги, але не весь день. Завтра буде три черги весь день", — пояснив Коваленко.

За його словами, це означає, що графіки працюватимуть у чорній та сірій зонах. Через це варто бути готовими, що світла не буде 8-12 годин на добу.

Як повідомлялося раніше, у меморандумі Міжнародного валютного фонду йдеться, що дефіцит електрики в українській енергомережі спостерігатиметься у 2024 та 2025 роках, про його ліквідацію можна буде говорити лише на початку 2026 року.

Раніше "Телеграф" писав, що потужності, втрачені Україною через російські атаки, рівні тому обсягу енергетики, який споживають у Нідерландах. Йдеться саме про 9 гігаватів.