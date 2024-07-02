Доллар резко подорожал: сколько стоит заокеанская валюта на наличном рынке Киева
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Украинская гривна сдает позиции
Курс доллара резко приблизился к 41 гривне, но ожидаемо. За сутки заокеанская валюта поднялась на 20 копеек.
Евро тоже подорожал, валюта поднялась в цене сразу на 40 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 2 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,64 грн
Евро (EUR): 43,68 грн
Злотый (PLN): 10,16 грн
Канадский доллар (CAD): 29,68 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,09 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,81 грн
Евро (EUR): 43,98 грн
Злотый (PLN): 10,10 грн
Канадский доллар (CAD): 29,68 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,16 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,40 грн — продажа 40,92 грн
Евро (EUR): покупка 43,40 грн — продажа 44,11 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 40,77 грн
Продажа: 40,86 грн
Ранее Телеграф писал, что в Кабмине удивили прогнозом курса доллара на ближайшие годы. Уже в следующем году национальная валюта может подешеветь на несколько процентов.