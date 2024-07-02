Доллар резко подорожал: сколько стоит заокеанская валюта на наличном рынке Киева

Украинская гривна сдает позиции

Курс доллара резко приблизился к 41 гривне, но ожидаемо. За сутки заокеанская валюта поднялась на 20 копеек.

Евро тоже подорожал, валюта поднялась в цене сразу на 40 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 2 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,64 грн

Евро (EUR): 43,68 грн

Злотый (PLN): 10,16 грн

Канадский доллар (CAD): 29,68 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,09 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,81 грн

Евро (EUR): 43,98 грн

Злотый (PLN): 10,10 грн

Канадский доллар (CAD): 29,68 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,16 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,40 грн — продажа 40,92 грн

Евро (EUR): покупка 43,40 грн — продажа 44,11 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 40,77 грн

Продажа: 40,86 грн

Ранее Телеграф писал, что в Кабмине удивили прогнозом курса доллара на ближайшие годы. Уже в следующем году национальная валюта может подешеветь на несколько процентов.