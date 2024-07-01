Нардепам выдали из госбюджета миллионы гривен на аренду жилья в Киеве: кто получил больше всего

Средний размер компенсации около 20 тыс. грн

В апреле-мае депутаты Верховной Рады Украины получили значительную компенсацию из госбюджета за аренду жилья в Киеве. Речь идет о сумме в 4,6 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента и опубликованный список компенсации народным избранникам. По подсчетам размер средней начисленной депутату за месяц компенсации составляет 20 150 гривен.

В то же время, по данным обнародованного списка депутатов, которым в апреле компенсировали стоимость аренды жилья или аренды гостиничного номера из госбюджета составила 2 340 350 гривен.

Отмечается, что депутаты в марте получали компенсацию за проживание в арендованном жилье.

Наибольшую компенсацию за январь-март получили депутаты от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко и Андрей Богданец — по 59 150 гривен.

За май 108 депутатам Рады компенсировали аренду жилья или аренду гостиничного номера на сумму 2 289 350 гривен. В то же время, средний размер компенсации, начисленной депутату за месяц, составляет 19 500 гривен.

Наибольшую сумму выплаты за январь-апрель получила депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Яцик — 78 650 гривен.

Отметим, что в текущем месяце депутаты получали компенсацию за прошлый, то есть в мае из госбюджета выделяли средства на оплату аренды жилья в апреле.

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