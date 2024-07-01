40 покажется сказкой? В Кабмине удивили прогнозом курса доллара на ближайшие годы

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар

Кабинет министров Украины прогнозирует существенное падение гривны в ближайшие несколько лет. Уже в следующем году национальная валюта может подешеветь на несколько процентов.

Об этом свидетельствует Бюджетная декларация 2025-2027, опубликованная членом финансового комитета Верховной рады Ярославом Железняком. Так, согласно документу, правительство ожидает роста среднего курса доллара до таких показателей:

в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 на декабрь).

Следует отметить, что в бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины до конца этого месяца будет постепенно поднимать официальный курс доллара до 41 гривны. Как изменится цена на валюту уже на этой неделе.

Также "Телеграф" писал, по мнению эксперта, курс доллара в Украине в июле может быть как 35 гривен, так и 45 гривен. Всё зависит от объемов золотовалютных резервов Нацбанка.