В Киеве хотят построить ЖК на месте исторического здания: скандал набирает обороты

В 2022 году была попытка снести памятник архитектури

В Киеве на Подоле может исчезнуть историческое здание. Речь идет о "лесопилке Снежка", которую планируют снести, чтобы построить на ее месте жилой комплекс с торгово-развлекательной инфраструктурой.

Участок в ближайшее время может быть передан под застройку ООО "Форвард-А". Это стало известно із проекта решения на сайте Киеврады.

Компания намерена арендовать землю на 5 лет. В настоящее время этот участок имеет целевое назначение "для предприятий другой промышленности", но проектом решения предусмотрено утверждение проекта землеустройства по изменению этого целевого назначения "для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

На земельном участке, который планируется к передаче в аренду, расположено нежилое здание площадью 752,6 кв. м. Согласно Генеральному плану Киева, эта территория предназначена для жилой застройки средней и малой этажности.

Участок находится в зоне регулирования застройки второй категории, на территории памятки ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра", а также в зоне регулирования застройки второй категории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Кроме того, она расположена в пределах памятника археологии местного значения "Культурный слой Подола".

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что само здание по ул. Туровской, 29 не имеет статуса памятника местного значения или объекта культурного наследия.

Эта история вызвала бурную реакцию общественности и активистов. Они отмечают, что здание "лесопилка Снежка" имеет историческую ценность и должно быть сохранено. Кроме того, активисты обвиняют застройщика ООО "Форвард-А" в незаконном начале демонтажа здания. По их словам, работы велись без соответствующих разрешений.

Общественная организация "Наследие" уточнила, что с 2022 года владельцем без получения каких-либо согласительных документов предпринимаются попытки снести историческое здание. Поэтому Киевская городская прокуратура открыла два уголовных производства: по ч. 2 ст. 298 (преднамеренное уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Впрочем, это не смутило депутатов Киеврады, и они поддержали строительство на месте достопримечательности.

Лесопилка Снежка к разрушению

Для справки:

Лесопилку Снежка построили в 1902 году. Она является образцом традиционной застройки киевского Подола XIX-XX веков. Историческое здание, когда-то включенное в список Киеврады для сохранения, оказалось под угрозой сноса. Несмотря на то, что активистам удалось остановить начавшийся в 2021 и 2023 годах демонтаж, комиссия одобрила строительство жилого комплекса на ее месте.

Визуализация нового ЖК на месте исторического здания

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