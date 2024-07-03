Без света по 7 часов подряд: в ДТЭК не порадовали киевлян графиками отключений на среду

В энергосистеме ожидается значительный дефицит

В среду, 3 июля, в Киеве и области будут применяться графики отключения света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. Причиной усиления ограничений стала жара.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что с 08:00 до 13:00 – две очереди, в другие часы суток могут отключать одновременно три очереди. К примеру, вечером у некоторых потребителей света может не быть по 7 часов подряд.

В ДТЭК напомнили, что в графиках есть три категории отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет.

Светло-серая зона – отключения света возможны.

Белая зона – свет гарантированно есть.

То есть, если света нет в "светло-серых клетках", то это все еще действует график.

Напоминаем, просмотреть актуальную информацию об отключении по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой. В компании Yasno отметили, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию.