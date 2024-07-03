Укр

Без света по 7 часов подряд: в ДТЭК не порадовали киевлян графиками отключений на среду

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Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Ограничение электроснабжения в столице
Ограничение электроснабжения в столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

В энергосистеме ожидается значительный дефицит

В среду, 3 июля, в Киеве и области будут применяться графики отключения света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. Причиной усиления ограничений стала жара.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что с 08:00 до 13:00 – две очереди, в другие часы суток могут отключать одновременно три очереди. К примеру, вечером у некоторых потребителей света может не быть по 7 часов подряд.

В ДТЭК напомнили, что в графиках есть три категории отключений:

  • Темно-серая зона – это время, когда света точно нет.
  • Светло-серая зона – отключения света возможны.
  • Белая зона – свет гарантированно есть.

То есть, если света нет в "светло-серых клетках", то это все еще действует график.

Напоминаем, просмотреть актуальную информацию об отключении по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

  • Перейти на сайт ДТЭК.
  • Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
  • Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой. В компании Yasno отметили, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию.

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