Без світла немає зв'язку: у КОВА розповіли, як та коли вирішать проблему

Оператори вже працюють над цим

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко закликав мобільних операторів вжити всіх заходів, щоб забезпечити безперебійний зв'язок навіть у разі відключення електроенергії в області. Він наголосив на необхідності збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв'язок.

Про це голова КОВА заявив на засіданні штабу Ради оборони Київської області за участі представників мобільних операторів Vodafone, Київстар, Lifecell. Кравченко запевнив, що громадяни мають бути зі зв'язком.

"Люди не можуть бути заручниками й, у випадку необхідності, не мати можливості зателефонувати, наприклад, у швидку, поліцію чи ДСНС. Я вже звертав на це увагу, торік ухвалювали відповідне рішення на штабі. Однак, мобільні оператори не поспішали його виконувати. Наразі часу немає. Доведеться надолужувати оперативно. Люди мають бути зі зв'язком і не мають скаржитися на його відсутність", — розповів очільник адміністрації.

За словами Кравченка, мобільні оператори зазначили, що вже працюють над цим і вже найближчим часом збільшать кількість генераторів.

Також голова КОВА розповів, що всі базові станції оснащені акумуляторами нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин. Але ми спостерігаємо таку ситуацію, що після відключення світла в деяких місцях зв'язок зникає або одразу, або вже за годину.

"Причина – дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії. Ще одна проблема – вичерпання ресурсу дії цих батарей. Деякі не витримують навіть 4 годин роботи. Тому мобільні оператори мають надати об'єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", — закликає Кравченко.

Раніше "Телеграф" писав, що у середу графіки відключень у Києві та області діятимуть впродовж доби. Споживачі можуть залишитися без світла відразу на 7 годин.