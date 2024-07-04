Водохранилище стоимостью более миллиарда гривен: на Киевщине незаконно пользовались водоемом

Предприниматель не платил аренду несколько лет

На Киевщине в Обуховском районе государству удалось вернуть в собственность водохранилище на реке Красная. А также земельный участок под ним, который стоит более миллиарда гривен.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура. Общая площадь участка 29 гектаров.

"По иску Специализированной экологической прокуратуры Киевской областной прокуратуры государству возвращено водохранилище на реке Красна в пределах Перегоновского и Семеновского сельских рад Обуховского района. Также возвращен земельный участок под этим водохранилищем площадью 29 га стоимостью более миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Как оказалось, в течение нескольких лет предприниматель незаконно использовал водохранилище для рыбохозяйственной деятельности, имея только "Режимы рыбохозяйственной эксплуатации", не дававшие ему права на пользование водоемом. Такое пользование привело к избежанию уплаты арендной платы за использование водных объектов и земель водного фонда.

Водохранилище на реке Красная

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы восстановить законность.

Предприниматель незаконно использовал водоем

"Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал предпринимателя прекратить незаконное использование водохранилища и вернуть его государству в лице Обуховского городского совета", — отметили в прокуратуре.

Водоем вернули государству

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве расчистили озеро, которое пугало местных жителей пятнами яркого цвета. Акваторию водоема зачистили от чрезмерной растительности, ила и других загрязнений.