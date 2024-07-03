В Киеве на Оболонском острове появятся МАФы: что будут продавать

Со всех сторон парка установят торговые точки

В Киеве на Оболонском острове появятся три торговых киоска. В них планируют продавать фастфуд, мороженое, воду и горячие напитки.

Это стало известно из объявления о соответствующих аукционах на "Прозорро.Продажи". Тендер объявило коммунальное предприятие "Городской магазин".

Первую точку разместят на острове прямо у входа на "мост-волну".

Вторая точка будет стоять по центру острова, а именно напротив пляжа.

Третий МАФ будет расположен с другой стороны острова, у небольшого мостика, ведущего к зеленой зоне и улице Приречной.

Интересно, что коммунальное предприятие ставило первоначальную цену годовой аренды за каждое место 216 тысяч гривен, но в ходе аукциона она значительно выросла. Победители торгов будут платить за право торговать в новой зоне отдыха:

550 тыс. грн в год за первую точку;

851 тыс. грн. в год за вторую;

900 тыс. грн в год за третью.

Напоминаем, недавно в Киеве открыли новый "мост-волну", а также зону для отдыха на Оболонском острове. Здесь обустроили 300-метровую современную и комфортную пляжную зону, выстроили велодорожки, спортивные и детские игровые площадки, установили лавочки, урны и светильники.

Многие киевляне уже успели посетить новый парк. Фотографии делятся в своих социальных сетях.

Ранее "Телеграф" писал, как в Киеве добраться до нового "моста-волны". Легко и просто доехать до зоны отдыха можно на метро.