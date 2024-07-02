В Киеве загорелся известный ЖК на Теремках: в чем причина пожара (фото, видео)

На месте работает почти полсотни пожарных

В Киеве случился пожар в ЖК "Республика" в Голосеевском районе. По предварительным данным, взорвался аккумулятор зарядной станции.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют видео возгорания. В ГСЧС рассказали о подробностях и отметили, что пострадавших нет.

Информация о возгорании площадью 70 кв.м. на бульваре Тадея Рыльского поступила около 21:38. По информации пожарных, загорелся утеплитель и огонь распространился на веранду многоэтажки. Однако в сети утверждали сначала, что взорвался генератор на одной из открытых террас квартир, а позже добавили, что не генаратор, а аккумулятор зарядной станции. На кадрах с места видно масштабное задымление и огонь.

На месте работают 8 единиц пожарно-спасательной техники, 38 пожарных и три бригады скорой помощи. По состоянию на 22:24 огонь удалось локализовать, но ликвидация продолжается. Причины взрыва зарядной станции неизвестны, также нет данных о том, был ли кто-то в помещении на момент пожара. Информация о пострадавших не поступала.

ЖК "Республика" расположен на территории жилмассива Теремки-3, рядом с ТРЦ Respublika Park и Киевским ипподромом. ЖК насчитывает 16 домов, этажностью 6-10, 14, 17 этажей. Общая площадь "Руспублики" около 110 га. Стоимость квартир от 2 до 6 млн гривен. паркинг стоит от 1,4 млн гривен, а кладовое помещение — 220 тысяч гривен и выше.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом взорвался генератор. Почему так произошло ни полиция, ни спасатели объяснить не смогли.