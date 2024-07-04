Десятки гектаров киевской земли попали в руки крупных застройщиков: итоги заседания Киеврады

В столице могут появиться новые ТРЦ

В четверг, 4 июля, депутаты Киевской городской рады собрались на планетарное заседание. Они уже обсуждали некоторые скандальные земельные вопросы.

В общей сложности на повестку дня вынесено более сотни пунктов. Один из интересных вопросов, за который проголосовали депутаты, стала передача ООО "Жовтень" земельных участков в аренду для эксплуатации торгового комплекса по проспекту Академика Палладина.

Десятки гектаров пойдут под застройку ТРЦ над станцией метро "Академгородок". С компанией связан украинский бизнесмен Вагиф Алиев, владелец нескольких торговых центров и жилых комплексов в Киеве.

Также Киеврада приняла решение о возобновлении договора аренды земельного участка с ООО "Гротто" на проспекте Академика Палладина. К этому тоже может быть причастен Алиев.

Под застройку передают десятки гектаров бывшей овощной фабрики. Депутаты приняли решение о возобновлении ПАО "Киевская овощная фабрика" договора аренды земельного участка "для строительства и обслуживания объектов общественного и коммерческого использования, торгово-развлекательных комплексов, офисных центров, объектов жилой застройки, паркинга" в урочище Самбурки Голосеевском районе.

Говорят, что с этим имеет связь соучредитель одной из крупнейших строительных компаний "KAN" Игорь Никонов. Интересен факт, что Вагиф Алиев также владеет вышеупомянутой компанией.

Компании "Украинская автомобильная корпорация" отдадут земельный участок в аренду по улице Новопироговской (Голосеевский район). Там планируют "разместить линейные объекты транспортной инфраструктуры (въезд-выезд)", то есть автостоянку.

Компания принадлежит украинскому бизнесмену грузинского происхождения Тариэлу Васадзе.

И, пожалуй, самый резонансный вопрос о принятии детального плана территории ТРЦ "Оушен Плаза". Под застройку попадет архитектурный памятник киевского модернизма — "тарелка на Лыбедской". На этот участок снова претендует Алиев, которого уже упоминали не раз.

Ранее "Телеграф" писал о "летучей тарелке". Из-за агрессивной застройки этот знаменитый памятник может быть поглощен ТРЦ.

Стоит отметить, что застройщики уже вплотную приблизились к зданию с тарелкой. Первоначально застройщики планировали интегрировать "тарелку" в здание ТРЦ, однако это вызвало широкий общественный резонанс.

Известно, что в октябре 2020 Министерство культуры и информационной политики внесло дом в реестр памятников архитектуры и монументального искусства, однако в самом реестре оно так и не появилось.