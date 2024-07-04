Одинцово превратилось в Огнецово: в Подмосковье загорелся торговый центр (фото)

Обошлось без пострадавших

В четверг, 4 июля, в подмосковном Одинцово вспыхнул пожар. Он охватил торговый центр и частный дом.

Об этом сообщило МЧС России. В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

В прокуратуре Московской области уточнили, что пожар возник на складе в городском поселении Новоивановское. Причины возникновения огня не сообщались.

Пострадавших в результате пожара нет. Находящихся внутри людей удалось эвакуировать.

Пожар в Подмосковье

В Подмосковье горел торговый центр

Тушение пожара в Одинцово

В Подмосковье горел торговый центр и два дома

Сейчас пожар удалось локализировать. В результате сгорели два частных дома и пострадал фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом происшествия.

Отметим, что не так давно в Подмосковье горел важный оборонный институт. Его разработки используются в оборонной промышленности РФ.

Было жарко и в Новороссийске. Там в результате атаки безэкипажных катеров также вспыхнул пожар.

А вот в Курске горела 754 центральная авиатехническая база. Его тушили целых 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России Курской области.