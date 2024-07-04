Как в Киеве спасаться от жары: локации где можно освежиться (фото)

Системы будут работать до конца лета

В Киеве придумали, как спасаться от аномальной жары. В парках, скверах и на центральных улицах столицы устанавливают рамки-распылители воды для охлаждения.

Об этом сообщили в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", пишет "Телеграф". Этим летом должно работать 19 локаций с рамками во всех районах города.

"Для того, чтобы жители столицы чувствовали себя более комфортно во время прогулок в нынешнюю жару, наши районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустраивают рамки-распылители воды для охлаждения. Люди могут проходить сквозь рамку или рядом, чтобы немного спастись от высокой температуры воздуха. Будут работать рамки до окончания летнего сезона в активные солнечные дни", — отметил директор "Киевзеленстроя" Юрий Бахмат.

Освежиться сможет каждый

Рамка-распылитель в одном из скверов Киева

Список локаций по районам, на которых устанавливают рамки-распылители воды.

Напомним, в Киеве появляются парклеты. Их устанавливают в местах, где нет достаточного количества зеленых насаждений и скамеек. Если они понравятся горожанам, то в следующем году практику масштабируют.

Также в столице обустраивают дождевые сады – это самый простой и дешевый вариант сбора и содержания дождевой воды. Особые цветники отличаются от обычных наличием системы дренажа.

Ранее "Телеграф" писал о топ-12 локациях с бассейнами в Киеве и пригороде на любой кошелек. В жару на них образовался безумный спрос.