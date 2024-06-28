"Киевтеплоэнерго" заказало на миллиард гривен австрийских генераторов: что вызвало подозрения в тендере

На подачу предложения выделили очень сжатые сроки

В тендере, объявленном КП "Киевтеплоэнерго", на закупку 15 когенерационных установок победила словацкая компания "KTS Engineering sro". В аукционе она обошла трех конкурентов.

Это стало известно с портала публичных закупок "Prozorro". "Киевтеплоэнерго" уже заключило с компанией договор на поставку когенерационных установок.

Цена договора составила 1,12 млрд гривен, то есть 25,84 млн евро. За эти средства подрядчик должен поставить предприятию 15 мини-ТЭЦ производства австрийской компании INNIO. Из них:

9 мощностью не менее 4,5 МВт (Jenbacher JMS 624 GS-NL);

6 по 3,3 МВт (Jenbacher JMS 620 GS-NL).

Генераторы будут работать на природном газе. Они должны быть 2024 года выпуска, с гарантией три года. Доставить их до КП должны не позже 31 декабря 2025 года.

Отметим, что эта закупка "Киевтеплоэнерго" — самая дорогая закупка в Украине, связанная с когенерационными установками, за всю историю существования системы "Prozorro".

Суммарная мощность закупаемых установок 60,5 МВт. По данным гендиректора "YASNO" Сергея Коваленко, только кондиционеры в Киеве потребляют 350 МВт.

В тендере соревновались 4 компании — украинское ГП "Автомоторс", ООО с иностранными инвестициями "Цеппелин Украина ООО", чешское "RSE sro" и "KTS Engineering sro". Последняя компания в аукционе предложила наиболее выгодную цену.

Участники тендера обвиняют "Киевтеплоэнерго" в проведении тендера под "свою" компанию. В частности, не назвавшаяся компания обратила внимание на очень сжатые сроки такого ценного тендера. Предложения принимались всего 6 дней без выходных: объявили закупку 30 мая, предложение можно было подать до утра 7 июня.

Что известно о компании "KTS Engineering sro", выигравшей тендер

Словацкая компания с регистрацией в Братиславе. До победы в тендере "Киевтеплоэнерго" эта фирма дважды получала бюджетные подряды в Украине – оба в 2020 году на поставку запчастей для АО "Укртрансгаз" общей ценой 126,47 млн. гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрэнерго" отменял тендер на закупку кондиционеров. Ранее его подвергли критике из-за того, что компания призвала граждан не пользоваться кондиционерами, но сама решила их закупить.