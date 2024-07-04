Высмеяли желания женщин стать машинистами: кандидатка на должность в киевском метро рассказала о собеседовании

На собеседование пришли только три женщины

Киевский метрополитен отговаривает женщин трудоустраиваться на должность машиниста электропоезда, несмотря на объявленный набор на курсы. В столичной подземке высмеяли желание женщин работать на "мужской" работе.

Об этом написала на своей странице в X пользовательница Нино Назарова, которую пригласили на собеседование в метро. По ее словам, во время телефонного разговора представитель метрополитена отказывал и высмеивал желание женщин стать машинистками, утверждая, что "женщина не способна залезть в кабину".

"По словам "начальника", вся эта идея с набором женщин машинистками — политическая и не имеет ничего общего с реальностью", — пишет Нино.

На собеседование из 20 приглашенных женщин явились всего три, тогда как мужчин на этот раз не приглашали.

"Мы втроем прослушали информацию и отправились в поездку синей веткой в кабине машиниста", — рассказала она.

После экскурсии метрополитеном женщины прослушали лекцию, где им объяснили, что из-за мобилизации не хватает работников, но "начальник" четко дал понять, что предпочтет мужчинам, если они появятся.

"Должны позвонить из отдела кадров, сказать ответ. Но начальник четко сказал, что предпочтет мужчин, если они придут. Зачем тогда было звать на эту встречу? Потому что так сверху сказали", — возмущается Нино.

Она также отмечает, что во время собеседования никто не проверял знания физики, необходимые для работы машиниста, а только спрашивал о детях и мужей.

"Все мои упоминания физики были бесполезны, никто ничего не спрашивал, никаких схем не читали, только сказали, что надо ее знать. Спрашивали, есть ли дети, муж. Уверена ли я, что мне бы все удалось выучить, сдать экзамены и получить работу? Нет. Но и не все мужчины это делают. Из 30 только примерно 8 доходят до конца, по словам начальника. Но я и не имею возможности узнать, мне ли это по силам", — резюмирует она.

Ранее "Телеграф" писал, сколько работников может забронировать Киевский метрополитен и каков там дефицит кадров. В настоящее время только одна женщина проходит обучение на должность машиниста.