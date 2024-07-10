Ложишься спать без света, просыпаешься — тоже без него: киевляне просят у ДТЕК объяснений из-за длительных отключений

Потребители негодуют и заваливают соцсети гневными комментариями

Жители Киева обвиняют компанию ДТЭК в неравномерном распределении электроэнергии между группами абонентов. Люди массово жалуются на то, что 5 группа практически сутками сидит без света.

В ДТЭК же на все обвинения отвечают шаблонным набором фраз и утверждают, что графики отключений являются стандартными для всех. Однако на официальной странице компании в Фейсбук можно заметить огромное количество гневных комментариев именно со стороны 5 группы абонентов.

Так, киевляне начали массово жаловаться на то, что в столице 5 группа абонентов практически целые сутки сидит без света. Люди требуют от ДТЭК дать им внятный ответ по поводу того, почему электроэнергию распределяют, по их мнению, "несправедливо" и "неравномерно":

Стоит отметить, что именно "Укрэнерго" определяет, сколько очередей отключают одновременно, а вот длительность и порядок отключений в конкретных очередях определяют местные облэнерго.

В ДТЭК же отвечают потребителям стандартно и просят всех внимательно ознакамливаться с графиками отключений:

Следует отметить, что в графиках есть три категории отключений:

темно-серая зона – это время, когда света точно не будет;

светло-серая зона – отключения света возможны;

белая зона – свет гарантированно должен быть.

Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, то это все еще действие графика.

При этом количество одновременных очередей отключения также влияет на то, насколько долго будет оставаться без света конкретный потреблитель. То есть, если в течение дня действует лишь 1 очередь графиков отключений, то можно считать, что у конкретного потребителя света не будет 4 часа на сутки. Соответственно:

2 очереди — 8 часов;

3 очереди — 12 часов;

4 очереди — более 12 часов.

К примеру так выглядит график отключений для 5 группы абонентов в Киеве на 10 июля:

Узнать причину отсутсвия электроэнергии жители Киева и области могут следующими способами:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044)-202-15-88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0-800-501-588; для области – (044)-459-07-40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093) и 0-800-400-740.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Укрэнерго" доступно объяснили как работают графики отключения света. Поскольку люди уже начали путаться с тем как все это работает, энергетики решили дать простое объяснение.