Как работают графики отключения света: в "Укрэнерго" дали простое объяснение

Что нужно знать об отключениях света в Украине

В Украине из-за усиления жары увеличилась и длительность суммарных отключений света для бытовых потребителей и бизнеса. Поскольку люди уже начали путаться с тем как все это работает, энергетики решили дать простое объяснение.

Объяснение обнародовала пресс-служба Укрэнерго в своем telegram-канале. Там отметили, что главной причиной отключений являются последствия российских атак, из-за чего украинская энергосистема потеряла 9 гигаватт мощности.

В ведомстве добавили, что потребление в периоды летней жары растет, поскольку люди пытаются противостоять ей с помощью кондиционеров.

Что касается отключений, то в Укрэнерго напомнили, что все области поделены на 6 очередей, которые формируются таким образом, чтобы получить сопоставимые цифры потребления в каждой из них. Однако потребление в областях отличается друг от друга из-за разного количества промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

"Укрэнерго" определяет, сколько очередей отключают одновременно, а вот длительность и порядок отключений в конкретных очередях определяют местные облэнерго.

При этом там пояснили, что количество одновременных очередей отключения также влияет на то, насколько долго будет оставаться без света конкретный потреблитель. То есть, если в течение дня действует лишь 1 очередь графиков отключений, то можно считать, что у конкретного потребителя света не будет 4 часа на сутки. Соответственно:

2 очереди — 8 часов;

3 очереди — 12 часов;

4 очереди — более 12 часов.

Стоит отметить, что потребители в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, могут быть клиентами ДТЭК, где графики работают немного иначе. Там действует цветовая схема, состоящая из трех цветов:

белый — периоды, когда свет точно есть;

темно-серый — периоды, когда света точно нет;

светло-серый — периоды, когда отключения возможны, но не гарантированы.

Для лучшего понимания того, будет ли свет в светло-серой зоне, можно обратить внимание на то, сколько очередей вводит Укрэнерго на день. Если их три или четыре, то на наличие электричества лучше не рассчитывать.

Как сообщалось ранее, из-за возвращения жары и увеличения нагрузки на сеть, "Укрэнерго" отменило "день без отключений". В этот период в разных областях отключения не должны были проводиться целые сутки, чтобы измерить объемы потребления по области в летний период. Однако теперь "дни без отключений" будут проведены позже.