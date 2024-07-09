Как работают графики отключения света: в "Укрэнерго" дали простое объяснение
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Что нужно знать об отключениях света в Украине
В Украине из-за усиления жары увеличилась и длительность суммарных отключений света для бытовых потребителей и бизнеса. Поскольку люди уже начали путаться с тем как все это работает, энергетики решили дать простое объяснение.
Объяснение обнародовала пресс-служба Укрэнерго в своем telegram-канале. Там отметили, что главной причиной отключений являются последствия российских атак, из-за чего украинская энергосистема потеряла 9 гигаватт мощности.
В ведомстве добавили, что потребление в периоды летней жары растет, поскольку люди пытаются противостоять ей с помощью кондиционеров.
Что касается отключений, то в Укрэнерго напомнили, что все области поделены на 6 очередей, которые формируются таким образом, чтобы получить сопоставимые цифры потребления в каждой из них. Однако потребление в областях отличается друг от друга из-за разного количества промышленных предприятий и критической инфраструктуры.
"Укрэнерго" определяет, сколько очередей отключают одновременно, а вот длительность и порядок отключений в конкретных очередях определяют местные облэнерго.
При этом там пояснили, что количество одновременных очередей отключения также влияет на то, насколько долго будет оставаться без света конкретный потреблитель. То есть, если в течение дня действует лишь 1 очередь графиков отключений, то можно считать, что у конкретного потребителя света не будет 4 часа на сутки. Соответственно:
- 2 очереди — 8 часов;
- 3 очереди — 12 часов;
- 4 очереди — более 12 часов.
Стоит отметить, что потребители в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, могут быть клиентами ДТЭК, где графики работают немного иначе. Там действует цветовая схема, состоящая из трех цветов:
- белый — периоды, когда свет точно есть;
- темно-серый — периоды, когда света точно нет;
- светло-серый — периоды, когда отключения возможны, но не гарантированы.
Для лучшего понимания того, будет ли свет в светло-серой зоне, можно обратить внимание на то, сколько очередей вводит Укрэнерго на день. Если их три или четыре, то на наличие электричества лучше не рассчитывать.
Как сообщалось ранее, из-за возвращения жары и увеличения нагрузки на сеть, "Укрэнерго" отменило "день без отключений". В этот период в разных областях отключения не должны были проводиться целые сутки, чтобы измерить объемы потребления по области в летний период. Однако теперь "дни без отключений" будут проведены позже.