Впервые в истории: в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда

Ранее максимальная температура была на пол градуса ниже

В Украине в июле продолжается аномально жаркая погода и в четверг, 11 июля, в Киеве было зафиксировано сразу три температурных рекорда. Отмечается, что температура воздуха в столице достигла своего исторического максимума и столбики термометров поднялись до 34,2°С. Ранее максимальная температура в Киеве была на пол градуса ниже.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра". Как оказалось, конкретно для Киева это абсолютный рекорд.

В Киеве зафиксировали максимальную температуру воздуха в 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Кроме этого в столице был установлен еще один температурный рекорд — минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 года было превышено на 0,3°С.

Третим температурным рекордом в Киеве стало то, что среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня (11 июля) и составила 28,1°С.

Это значение превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5°С, а климатическую норму — на 7,2°С.

О том, какая погода ожидается в июле в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич: "В Украину идет жара в 42 градуса, но некоторым регионам повезет".

Ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в июле чрезвычайную жару. Согласно их прогнозам, температура воздуха будет близка к абсолютным максимумам зафиксированным в Украине за всю историю наблюдений.