"Имейте запас воды": синоптик рассказала, сколько еще продержится аномальная жара в Украине

В ближайшие дни лишь в Киеве ожидаются небольшие дожди

Сильная жара охватит практически всю территорию Украины. Продержится она еще долго.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко. Она добавила, что максимальная температура воздуха будет достигать +30+39 градусов, местами до +40 и выше.

"Когда ощутимое послабление – пока не видно, за пределами предполагаемого прогноза, и эта неделя, и следующая", — отметила Наталия.

Самой сложной будет ситуация на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Там ожидается очень высокая пожарная опасность.

Чуть прохладнее будет в западных областях, однако этот факт не очень повлияет на общую картинку. Поэтому синоптик советует обязательно иметь дома запас воды.

В Киеве в ближайшую неделю температура поднимется до +31+35 градусов. Небольшая облачность и дождь ожидается в воскресенье, 14 июля, и в понедельник, 15 июля.

Ранее мы рассказывали, какие области накроет аномальная жара. Эти показатели близки к абсолютным максимумам температуры, зафиксированные в Украине за всю историю наблюдений.

Также мы писали, что в Днепре люди во время грозы водили хоровод. Таким образом они "вызывали" дождь.