Почти исторический рекорд: в Украину идет чрезвычайная жара, какие области накроет

Синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 8-15 июля

В ближайшие дни ожидается чрезвычайная жара в Украине. Температура воздуха в ряде областей будет подниматься до +40..+41 градуса. Это близко к абсолютным максимумам температуры зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили в Укргдирометцентре. Синоптики рассказали, какой будет погода с 8 по 15 июля и где будет жарче всего.

"В связи с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки, на следующей неделе ожидается жаркая погода, на протяжении 11-15 июля в большинстве областей сильная жара: максимальная температура днем ​​составит 35-38°", — говорится в сообщении.

При этом синоптики добавили, что в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях местами будет чрезвычайная жара — 40-41°. Это в свою очередь близко к абсолютным максимумам температуры зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений.

Напомним, ранее синоптик с Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе для сайта "Телеграф" рассказал, какой погоды украинцам ждать в июле 2024 года.