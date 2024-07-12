Не за все деньги мира: топ-3 локации с бассейном в Киеве по приятной цене (фото)

Время отдохнуть и освежиться

С наступлением лета и аномально жаркой погоды киевляне начинают искать места, где можно "остыть" и просто хорошо провести время. В "каменных джунглях" бассейны становятся подлинным спасением, предоставляя возможность наслаждаться водными процедурами в комфортных условиях.

В столице есть комплексы, предоставляющие посетителям возможность не только поплавать и расслабиться, но и заняться активными видами спорта, а также вкусно поесть и послушать музыку.

Редакция "Телеграфа" подготовила для своих читателей подборку бюджетных мест с бассейнами в Киеве, которые работают этим летом не смотря на военное положение.

Адрес: Киев, Парк "‎Муромец"

Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно

Стоимость: вход на территорию с бассейном по будням 250 гривен, в выходные — 350 гривен. Шезлонг 250 гривен, кровать двойная 500 гривен

SHAKA бар

На территории Shaka bar есть 2 площадки. Первая — с бассейном, шезлонгами и баром. Она рассчитана максимально до 200 человек.

Вторая — отдельно стоящая, большая двухуровневая летняя терраса с территорией устланной газоном, где можно проводить различные активности. Рассчитана она до 150 человек.

На любую из площадок вы можете зайти со своим кейтерингом, сняв в аренду полностью эту площадку.

В SHAKA бар вас также ждет отличный выбор мангал-меню и вкусные напитки (как алкогольные, так и безалкогольные). Гости могут отдыхать на шезлонгах либо же лежать в тени уютных навесов.

Адрес: ВДНГ, проспект Глушкова, 1

Время работы: в будние дни с 8.00 до 19.00, в выходные/праздничные дни с 9.00 до 19.00

Стоимость: в будние — для детей 75 грн/час, для взрослых 150 грн/час, выходные — для детей 100 грн/час, для взрослых 200 грн/час

Пирс 39 — это зона отдыха в формате "городской пляж" с бассейнами под открытым небом. Вас ждет 25-метровый основной бассейн и 13-метровый детский бассейн с аквагоркой.

Также на территории есть бар, волейбольная площадка, уютные шезлонги и зонтики.

Интересно, что по будням, с 8.00 до 11.00 основной бассейн работает в спортивном режиме.

Адрес: остров Жуков, ул. Лютнева, 58-к

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость: шезлонг — 500/600 грн, бунгало — 1100/1600 грн, кровать — 900/1300 грн (будни/выходные)

Dniprovska Riviera

Вас ждет отдых возле Днепра или же возле современного бассейна. Гостям предлагают авторские коктейли, кальяны и блюда от шефа. На территории комплекса есть детская площадка для юных посетителей, а также предусмотрено детское меню в ресторане.

Вы можете арендовать шезлонги, просторные бунгала или же кровати. Стоимость полотенца оплачивается отдельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретных домиках в лесу под Киевом, где можно уединиться и провести время в окружении природы. Подобные мини-отели позволяют своим гостям скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой и обрести гармонию.