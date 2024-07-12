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От гвоздей до холодильников: как выглядел и что предлагал легендарный киевский магазин "Киянка" (ретрофото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Автор
Магазин "Киянка"
Магазин "Киянка". Фото Коллаж "Телеграфа"

Здесь всегда было многолюдно

Легендарный хозяйственный магазин "Киянка" располагался на Печерске и был хорошо знаком каждому киевлянину. Здесь покупателям предлагали широкий ассортимент товаров — начиная от обойного клея и заканчивая бытовой техникой.

Кроме этого, именно в "Киянке" можно было приобрести "по блату" некоторые дефицитные товары. Редакция "Телеграфа" решила напомнить своим читателям, как выглядел этот известный хозяйственный магазин и рассказать его историю.

"Киянка" в 1967-м году

Хозяйственный магазин "Киянка" был открыт в далеком 1966 году и располагался он по улице Мечникова, 9, что в Печерском районе Киева.

Все пассажиры киевского метро, подъезжая к станции Мечникова (сейчас "Кловская"), слышали следующую фразу: "Станция Мечникова. Выход к магазину "Киянка".

Магазин "Киянка" в 1970-х годах

В хозяйственном магзине "Киянка" был представлен широкий ассортимент товаров — здесь можно было приобрести обои, клей, стройматериалы, товары для ремонта, домашнюю утварь, электротовары, бытовую технику и многое другое.

Сюда приходили за лампочками, розетками, гвоздями и шурупами, термосами, посудой, стремянками и вообще всем тем, что могло пригодиться "в хозяйстве".

Также здесь продавалась "химия", порошки и мягкие салфетки.

Отдел электротоваров в "Киянке"

Многие киевляне вспоминают, что именно в "Киянке" они или их родители приобрели первый холодильник, легендарную хрустальную люстру, шикарный сервиз или вечный трубный ключ (бемку):

Долгое время у магазина не было в Киеве конкурентов на хозяйственном поприще, так как "Киянка" занимала достаточно большую площадь и постоянно расширяла свой ассортимент.

Полки здесь никогда не были пустыми и покупатели, гуляя из отдела в отдел, предпочитали покупать все и сразу в одном месте.

Холодильники в "Киянке"

Даже когда магазин закрыли на ремонт, с другой стороны были открыты двери, которые вели в подсобку сторожа.

Здесь можно было приобрести "залежалый" товар и даже купить "по блату" что-то эксклюзивное.

"Киянка" в 1972 году
Некогда самый популярный хозяйственный магазин в Киеве

Популярность "Киянки" пошла на убыль в 1990-е. Это произошло из-за высокой конкуренции со стороны хозяйственных рынков. Люди начали все чаще предпочитать делать покупки в таких небольших торговых точках, нежели в большом маркете.

На фоне магазина "Киянка"
"Киянка" в 80-х годах

В 2006 году на месте легендарной "Киянки" открылся торговый центр "Киянка Нова". Он состоял из десятков магазинов и позиционировался как центр мебели и интерьера.

Стоит отметить, что этот ТЦ не смог завоевать сердца киевлян и не пользовался популярностью. Через некоторое время "Киянку Нова" закрыли, а на ее месте "поселились" кафе и ресторанчики.

Сейчас о легендарном хозяйственном магазине "Киянка" ничего не напоминает, кроме архивных фото и воспоминаний киевлян, которые в разное время посещали это культовое место.

"Киянка нова" закрылась навсегда

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Центральный гастроном на Крещатике в период дефицита. Это был практически единственный магазин, который работал до 23.00 и здесь часто "выбрасывали" дефицит.

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