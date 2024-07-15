Коррупционный скандал в Киеве: директору одного из департаментов КГГА сообщили о подозрении

Чиновник поспособствовал незаконной приватизации коммунального имущества

Директор одного из департаментов Киевской городской государственной администрации и два оценщика разрешили приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости. Им объявили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Следствие выяснило, что с 2017 года нежилое помещение общей площадью 168 кв. м. на улице Академика Глушкова, которая находилась в коммунальной собственности, была передана в аренду.

Во время проведения независимой оценки оценщики намеренно указали недостоверные данные об объекте недвижимости, занизив его стоимость более чем на 330 тысяч гривен.

Директор департамента КГГА не принял надлежащих мер по проверке достоверности поданной информации, что позволило осуществить незаконную приватизацию.

Намеренно злоумышленники занизили стоимость коммунального имущества

"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору одного из Департаментов КГГА и двум оценщикам по фактам совершения служебной халатности и злоупотребления служебными полномочиями, а также составления заведомо подложного официального документа во время приватизации коммунальной недвижимости в г. Киеве (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.

Чиновникам грозит срок

Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и устанавливать всех причастных к этому преступлению.

Фигурантам дела сообщили о подозрении

Ранее "Телеграф" писал, что правоохранители разоблачили схему злоупотреблений при вывозе отходов в Киеве, что нанесло местному бюджету города на 2,8 млн грн убытков. Чиновнику КГГА объявили о подозрении.