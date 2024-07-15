Корупційний скандал у Києві: директору одного з департаментів КМДА повідомили про підозру

Чиновник посприяв незаконній приватизації комунального майна

Директор одного з департаментів Київської міської державної адміністрації та двоє оцінювачів дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю. Їм оголосили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Слідство з'ясувало, що з 2017 року нежитлове приміщення загальною площею 168 кв. м. на вулиці Академіка Глушкова, яке перебувало у комунальній власності, було передано в оренду.

Під час проведення незалежної оцінки, оцінювачі навмисно вказали недостовірні дані про об’єкт нерухомості, занизивши його вартість на понад 330 тисяч гривень.

Директор департаменту КМДА не вжив належних заходів для перевірки достовірності поданої інформації, що дозволило здійснити незаконну приватизацію.

Навмисно зловмисники занизили вартість комунального майна

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору одного з Департаментів КМДА та двом оцінювачам за фактами вчинення службової недбалості та зловживання службовими повноваженнями, а також складання свідомо підробленого офіційного документа під час приватизації комунальної нерухомості у м. Києві (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Посадовцям загрожує строк

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Правоохоронні органи продовжують збирати докази та встановлювати всіх причетних осіб до цього злочину.

Фігурантам справи повідомили про підозру

Раніше "Телеграф" писав, що правоохоронці викрили схему зловживань під час вивезення відходів у Києві, що завдало місцевому бюджету міста на 2,8 млн грн збитків. Чиновнику КМДА оголосили про підозру.