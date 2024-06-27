На шинах заработали почти 3 миллиона: за решеткой может оказаться чиновник КГГА

Фигурант может провести 5 лет в тюрьме

Столичные правоохранители разоблачили схему злоупотреблений при вывозе отходов в Киеве. Местному бюджету города нанесли 2,8 млн грн ущерба.

Чиновнику Киевской городской государственной администрации объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным следствия, в 2022 году между Департаментом КГГА и частной компанией был заключен ряд договоров на сбор, перевозку, хранение и переработку отработанных шин в столице.

Победителем тендера стала одна из профильных коммерческих организаций, однако по утверждению правоохранителей, сделки заключались по ценам, которые значительно выше рыночных. Общая стоимость этих договоров составила около 4 млн грн.

Также подрядчик привлек к выполнению работ еще одну фирму, которая фактически осуществила только перевозку шин к местам хранения, не выполнив другие определенные контрактом работы. Таким образом, бюджету Киева был нанесен ущерб на сумму почти 2,8 млн грн.

"На основании собранных доказательств полицейские сообщили о подозрении директору одного из Департаментов Киевской городской рады по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Экспертные исследования подтвердили факт нанесения ущерба

Ранее "Телеграф" писал, к власти Киева рвется скандальный чиновник времен Черновецкого. Бывший регионал не раз фигурировал в тендерных махинациях.