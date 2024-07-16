Генераторы мешают жить части киевлян. Что с этим делать?

В столице продолжаются конфликты по шуму генераторов

Работа большого количества бытовых электрогенераторов, питающих небольшие торговые или сервисные учреждения, предприятия и госучреждения при отключениях электроэнергии, привели к побочному эффекту — шумовому загрязнению. По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, только за июнь 2024 года поступило 39 официальных обращений граждан с просьбой разобраться.

С начала года эта цифра уже достигла 87. " Телеграф " решил узнать в чем проблема и кто способен на это повлиять.

Невозможно спать

Особенно остро проблема шума генераторов возникла в центре Киева, где расположены стратегические объекты, в частности государственный Укргазбанк. Жители ближайших домов жалуются на постоянный шум от мощного генератора, работающего каждую ночь в течение нескольких часов.

— Банк поставил гигантский генератор, сверхгромко работающий каждую ночь — в центре, среди жилых домов, видимо, в нарушение закона, — жалуется один из местных жителей. — Только что прекратился шум, забравший четыре часа ночного времени, спать было невозможно. А теперь нужно вставать и идти работать, чтобы этому же государству платить налоги.

В комментарии "Телеграфу", АБ "Укргазбанк" четко очертил свою роль как системно важного игрока на украинском рынке, который вносит весомый вклад в стабильность государства.

Отделение Укргазбанка

— Укргазбанк включен в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в финансово-бюджетной сфере. Также Укргазбанк является системно важным банком и объектом критической инфраструктуры банковской системы Украины, говорят в пресс-службе.

Дело в том, что определенные процессы априори не могут быть остановлены — для их обеспечения необходим непрерывный источник электроэнергии. При этом, по словам представителей банка, количество локаций, где генераторы работают ночью, составляет менее 5% от общего количества отделений.

"Шум" генераторов — это рабочие места.

Укргазбанк уверяет, что слышит недовольство граждан. И если жалоба поступает им напрямую, они стараются переместить генератор в другое место или выполнить его шумоизоляцию.

Ответ Укргазбанка по запросу "Телеграфа"

Среди дополнительных планов:

Обновление парка генераторов более современными и тихими моделями с шумоизоляционными коробами. Подключение инверторов на объектах, где работают генераторы ночью, для обеспечения электроэнергии без шума.

— Конечно, мы понимаем, что шум генераторов возле магазинов, кафе, аптек, банков мешает людям, — признают в Укргазбанке. — Однако нужно отдавать себе отчет, что "шум" генераторов — это рабочие места, функционирующий бизнес, а значит платит налоги и поддерживает экономику страны.

Все одинаково страдают от России

Ситуация с шумом генераторов накалилась не только в центре города. Жители спального Оболонского района Киева также жалуются на постоянный грохот генераторов ТРЦ Dream Town.

— Когда включают генератор, дома невозможно находиться, такое впечатление, что взлетает самолет… Грохот стоит такой, что через 15 минут уже голова срывается! — описывает ситуацию одна из жительниц района.

Проблема особенно обостряется в жаркую погоду, когда температура превышает +30 °C, и жители не могут открыть окна из-за шума.

В ответ на запрос "Телеграфа" владелец ТРЦ Dream Town дал свои объяснения.

— Не следует забывать, что мы все испытываем дискомфорт и притеснение наших законных прав из-за военной агрессии РФ. К тому же, Минздрав Украины подтвердил, что нормы относительно допустимого уровня шума не применяются при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также в случаях, когда шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий, — напоминает руководство ТРЦ.

Ответ ТРЦ Dream Town по запросу "Телеграфа"

Как утверждают в Dream Town, генераторы размещены с соблюдением всех требований. Расстояние между ними и ближайшими жилыми домами составляет более 6 метров, что соответствует рекомендациям по их эксплуатации.

— По рекомендациям ведущего инспектора отдела пожарной безопасности Главного управления ГСЧС в Винницкой области, небезопасно использывать непредвиденным инструкцией шумоизоляционных щитков/экранов, поскольку заводами-производителями большинства генераторов не предусмотрено использование каких-либо удлинителей, защитных панелей или гофр на генераторы, — объясняют в ТРЦ почему не используют шумоизоляционные системы.

Как добавляет руководство Dream Town, очень непростая ситуация украинского бизнеса требует от ТРЦ принимать меры по сохранению рабочих мест, уплате налогов в бюджет и сохранению потока посетителей торгового центра.

В Dream Town также отмечают, что они рассматривали (и обсуждают до сих пор) альтернативные решения энергоснабжения ТРЦ. Однако данный вопрос имеет много технических и других особенностей, которые не могут быть решены в короткие сроки.

Ответственных нет

Как признаются в Госпотребслужбе в комментарии "Телеграфу", в Главное управление постоянно обращаются горожане о неудобствах и негативном влиянии генераторов, как правило, расположенных возле жилых домов.

Но корень проблемы здесь в том, что четкие нормативно-правовые документы, регулирующие размещение и эксплуатацию генераторов, отсутствуют. А это создало правовой вакуум, в котором сложно определить ответственных за решение проблемы.

По состоянию на данный момент проблема носит двоякий характер. С одной стороны, генераторы обеспечивают жизнедеятельность города в условиях энергетического кризиса. С другой – создают дискомфорт для жителей.

Что делать?

Госпродпотребслужба подчеркивает, что проблему шума генераторов невозможно решить однобоко. В каждой конфликтной ситуации есть причины проблемы и те, кто на эти причины может повлиять.

Украине нужно на повестку дня вынести разработку новых нормативно-правовых актов, регулирующих использование генераторов в городских условиях, внедрение технических решений для уменьшения шума, а также поиск альтернативных источников энергии.

Если конкретнее, то Госпотребслужба просит создать специальную комиссию, которая рассматривала бы каждый случай шума от генератора отдельно.

— Главное управление предлагает рассмотрение таких обращений проводить путем создания исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией), его структурными подразделениями и районными в г. Киеве государственными администрациями с привлечением всех заинтересованных учреждений (организаций), — отмечает Госпродпотребслужба.

Только такой подход позволит учесть особенности каждой ситуации и находить индивидуальные решения.

Практические рекомендации по снижению шума

Госпродпотребслужба также предоставила ряд рекомендаций для уменьшения негативного влияния генераторов:

устанавливать генератор на расстоянии как можно дальше от жилых домов (не менее шести метров);

оборудовать генератор шумозащитными и акустическими экранами;

устанавливать генератор на ровную поверхность, на крепкий и устойчивый подготовленный фундамент;

использовать специальные амортизаторы или изоляционные материалы;

обязательно устанавливать генератор на открытом воздухе, где есть усиленный воздухообмен;

своевременно производить техническое обслуживание генераторов и замену фильтров.

Эти правила, по их мнению, помогут не только снизить шум, но и обеспечить безопасность и эффективность работы генераторов.