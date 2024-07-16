Полицейская в Киеве разгуливала по супермаркету с автоматом за спиной: ее спутник устроил разборки из-за замечания (видео)

Скандал набирает обороты

В Киеве на прошлой неделе произошла конфликтная ситуация в одном из супермаркетов с участием сотрудницы полиции. В сети появилось видео, как ее спутник начал хамить в сторону одного из посетителей магазина.

Ситуация произошла с жителем города Артемом Загорулько, который поделился историей в соцсети Facebook. По его словам, инцидент произошел в ТЦ "Аркадия" 11 июля около 20:00.

"При расчете попадаем на соседние кассы. Полицейская складывает продукты из ленты. Автомат болтается за спиной. Горизонтально совершает движения на 180 градусов. Вслух удивляюсь, не учили ли в полиции обращаться с оружием и прошу не наставлять неконтролируемое оружие на людей. Получаю это. По окончании пара спокойно направляется к выходу", — написал он.

По его словам, в данной ситуации имеются факты небрежного обращения с боевым оружием и невмешательства в ситуацию, когда один гражданин угрожает другому. Также автор сообщения предположил, что мужчина в гражданской форме тоже является полицейским, поскольку знает о приказе 70 ("Об утверждении Инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием").

В полиции происшествие пока не комментировали.

Тем временем пользователи сети уже активно отреагировали на поведение парочки.

Как сообщалось ранее, в Одессе на днях случился языковой скандал с охранником, который отказался говорить с клиенткой на украинском языке н одной из парковок. После того как неравнодушные блогеры вызвали полицию, оказалось, что правоохранители и сами весьма равнодушно относятся к исполнению норм законодательства.