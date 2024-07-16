В столичный ТЦК пришел "умерший" мужчина: детали мистического инцидента (видео)

Решить данную проблему мужчине помогли в ТЦК

Во вторник, 16 июля, истекает 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Этот срок был определен новым законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Житель Киева обновил данные через "Резерв+", однако услышал, что он официально числится "мертвым". Подробности вопиющего инцидента рассказали журналисты телеканала "Киев24".

Возле столичных ЦНАПов и ТЦК в последние дни наблюдается нешуточный ажиотаж — очередь из военнообязанных мужчин начинает здесь выстраиваться с 5 утра, так как все спешат "обновиться".

Житель Киева решил не толпиться на жаре и обновить свои военно-учетные данные через систему "Резерв+", однако к своему удивлению обнаружил, что он считается "мертвым" и был "исключен из списка".

Скорее всего, эта ошибка произошла еще в 2001 году во время постановки его данных на учет.

"Обновился я 2.07 через "Резерв+". Все нормально, документ получил, читаю: не военнообязанный. Причина – умерший, исключенный из списка. После этого обращался в ЦВК, они сказали, что они ничем не могут помочь, только сюда , в ТЦК, и доказывать, что ты жив", — рассказал мужчина.

После этого житель Киева приехал в ТЦК и здесь специалисты откорректировали ошибочные данные и обновили информацию. Мужчине будет необходимо еще раз зарегистрироваться в "Резерв+" и новый документ автоматически "подтянется" в систему.

Отметим, что по данным Министерства обороны, по состоянию на 14 июля 2024 года, уже более 4 миллионов украинцев обновили свои данные. В частности, за последнюю неделю обновились почти миллион граждан.

Напомним, во вторник, 16 июля, истекает двухмесячный срок для обновления гражданами своих военно-учетных данных, который был определен в новом законе о мобилизации. Граждане, не сделавшие этого, могут быть привлечены к административной ответственности.

Подробнее о том, какое наказание ожидает тех, кто не выполнит законные требования в отведенное время, а также какую силу имеет электронный военно-учетный документ читайте в интервью "Телеграфа" со спикером Полтавского ТЦК и СП майором Романом Истоминым: "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".