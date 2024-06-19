Метро на Виноградарь: известно, кто продолжит строительство и в сколько это обойдется

Победитель тендера должен завершить строительство станций "Мостицкая" и "Проспект Правды"

Единственным участником тендера на достройку метро на Виноградаре в Киеве стало ООО "Группа компаний "Автострада". Подрядчик предложил выполнить работы за 13,79 млрд грн, что чуть меньше ожидаемой стоимости проекта – 13,96 млрд грн.

Это стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Победитель тендера должен завершить работы до 30 декабря 2026 года.

Тендерное предложение

Компания должна завершить первую очередь строительства, которая включает в себя две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также участок вилочного ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Единственный участник тендера

Стоит отметить, что именно "Автострада" занимается ремонтом поврежденных тоннелей между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".

ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" — это винницкая компания, основанная в декабре 2015 года. Ее владельцем, согласно данным об уставном капитале в 310 млн грн, является Максим Шкиль. В 2020 году компания входила в перечень главных подрядчиков "Укравтодора", которые в последние годы перед войной получали 65% всех заказов ведомства, в том числе и в рамках программы "Большое строительство".

Ранее "Телеграф" писал, что скандальная компания "Онур" будет ремонтировать мост Метро в Киеве. Фирма стала единственным участником тендера на реставрацию автопроездов. Подрядчик готов выполнить ремонтные дороги за 1 миллиард 995 миллионов гривен.