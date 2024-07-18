Нацбанк поднял официальный курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Евро просто взлетел и пересек отметку 45 гривен

Украинская гривна продолжает ослабевать по отношению к американской валюте. Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара, превысивший предыдущий рекорд.

Евро очень резко подскочил, сразу поднялся на 40 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 18 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,46 грн

Евро (EUR): 45,34 грн

Злотый (PLN): 10,56 грн

Канадский доллар (CAD): 30,33 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,77 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,80 грн

Евро (EUR): 45,71 грн

Злотый (PLN): 10,65 грн

Канадский доллар (CAD): 30,56 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,27 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,25 грн — продажа 41,77 грн

Евро (EUR): покупка 45,00 грн — продажа 45,73 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще более чем на 20 копеек.

Покупка: 41,75 грн

Продажа: 41,89 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.