Нацбанк поднял официальный курс доллара: сколько теперь стоит валюта
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Евро просто взлетел и пересек отметку 45 гривен
Украинская гривна продолжает ослабевать по отношению к американской валюте. Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара, превысивший предыдущий рекорд.
Евро очень резко подскочил, сразу поднялся на 40 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 18 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,46 грн
Евро (EUR): 45,34 грн
Злотый (PLN): 10,56 грн
Канадский доллар (CAD): 30,33 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,77 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,80 грн
Евро (EUR): 45,71 грн
Злотый (PLN): 10,65 грн
Канадский доллар (CAD): 30,56 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,27 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,25 грн — продажа 41,77 грн
Евро (EUR): покупка 45,00 грн — продажа 45,73 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще более чем на 20 копеек.
Покупка: 41,75 грн
Продажа: 41,89 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.