Дожди принесли киевлянам новые проблемы: один из столичных ТРЦ затопило (видео)
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В Киеве непогода уже натворила беды
После периода рекордной жары от которой в Киеве начался плавиться асфальт, жители столицы наконец смогли увидеть дождь. Однако он принес свои проблемы.
Так согласно данным местных telegram-каналов, в столице затопило одни из торгово-развлекательных центров. Как сообщает "Киев24", речь идет о ТРЦ "Магеллан".
На коротком ролике, которое было обнародовано в сети, можно увидеть, что пол заведения покрыт равномерным слоем воды, однако случилось ли это из-за высокого уровня воды или протекания потолка, понять невозможно.
В то же время авторы сообщения отмечают, что на улицах города также наблюдается потоп, из-за чего движение общественного транспорта усложнено.
То, что в Киеве на улицах возникли проблемы с избытком воды, можно понять по другим видеозаписям в сети.
Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что дождь с грозой в Киеве продлится и вечером, также они предупреждают о резких порывах ветра и, следственно, об опасности от нахождения возле деревьев, рекламных щитов и столбов электросети.
Стоит отметить, что для большей части Украины 17 июля будет последним днем аномальной жары, после чего по ее территории пройдет волна осадков.