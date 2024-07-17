Дожди принесли киевлянам новые проблемы: один из столичных ТРЦ затопило (видео)

В Киеве непогода уже натворила беды

После периода рекордной жары от которой в Киеве начался плавиться асфальт, жители столицы наконец смогли увидеть дождь. Однако он принес свои проблемы.

Так согласно данным местных telegram-каналов, в столице затопило одни из торгово-развлекательных центров. Как сообщает "Киев24", речь идет о ТРЦ "Магеллан".

На коротком ролике, которое было обнародовано в сети, можно увидеть, что пол заведения покрыт равномерным слоем воды, однако случилось ли это из-за высокого уровня воды или протекания потолка, понять невозможно.

В то же время авторы сообщения отмечают, что на улицах города также наблюдается потоп, из-за чего движение общественного транспорта усложнено.

То, что в Киеве на улицах возникли проблемы с избытком воды, можно понять по другим видеозаписям в сети.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что дождь с грозой в Киеве продлится и вечером, также они предупреждают о резких порывах ветра и, следственно, об опасности от нахождения возле деревьев, рекламных щитов и столбов электросети.

Стоит отметить, что для большей части Украины 17 июля будет последним днем аномальной жары, после чего по ее территории пройдет волна осадков.