В Киеве ЦНАПы перестали обновлять данные: мужчины начали штурмовать ТЦК (видео)

Очереди под ТЦК и СП в Киеве не иссякают

Со среды, 17 июля, столичные ЦНАПы больше не предоставляют услугу по обновлению военно-учетных данных. Теперь "обновиться" можно только через ТЦК и СП и мобильное приложение "Резерв+".

При этом сообщается, что через ЦНАПы в Киеве успели обновить свои данные более 84 тысяч военнообязанных. Об этом рассказали журналисты телеканала "Киев 24".

Под зданиями столичных ТЦК и СП с самого утра наблюдаются огромные очереди — здесь собираются мужчины, которые не успели обновить свои данные до 17 июля. С сегодняшнего дня "обновиться" можно исключительно через приложение "Резерв+" или же посетив ТЦК и СП.

К примеру, такие очереди можно заметить возле одного из столичных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Очередь возле ТЦК и СП

Напомним, что вторник, 16 июля, был последний день, в который военнообязанные граждане должны обновить данные, ведь уже с 17 июля нарушение закона о мобилизации может сопровождаться штрафом или арестом имущества. Наложение соответствующих санкций на нарушителя не освобождает его от обязательного обновления данных.

Заметим, что при обновлении данных направления на ВЛК выдаваться не будут — оно может быть выписано в случае необходимости впоследствии. Также обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В Минобороны отметили, что если обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, также человек получит соответствующую отметку в военный билет.

Подробнее о том, какое наказание ожидает тех, кто не выполнит законные требования в отведенное время, а также какую силу имеет электронный военно-учетный документ читайте в интервью "Телеграфа" со спикером Полтавского ТЦК и СП, майором Романом Истоминым: "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в столичный ТЦК пришел "умерший" мужчина. Житель Киева решил не толпиться на жаре и обновить свои военно-учетные данные через систему "Резерв+", однако к своему удивлению обнаружил, что он считается "мертвым" и был "исключен из списка".