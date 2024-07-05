Курс вырастет более 46 гривен: когда доллар в Украине подорожает

На 2024 год средний показатель заложен на уровне 40,7 гривны

В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты. Через два года курс может составить 46,4 гривны.

Кабмин в Бюджетной декларации на следующие два года ожидает рост валового внутреннего продукта сначала с ускорением, а затем прогнозируется замедление. Об этом написал народный депутат и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Согласно декларации, рост валового внутреннего продукта (ВВП) прогнозируется на 2,7% в 2025 году с последующим ускорением 2026 года – до 7,5% и замедлением до 6,2% в 2027 году.

"Основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует значительных ресурсов и времени", — говорится в документе.

На сколько вырастет курс доллара по ожиданиям правительства в течение 2025-2027 годов

2025 год – до 45 гривен (45,6 на декабрь);

2026 год – до 46,5 гривны (45,9 на декабрь);

2027 год – до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

Кроме того, на 2024 год заложен средний курс доллара в 40,7 грн и 42,1 грн на декабрь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в Украине может составить 54 гривны.